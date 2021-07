Brasil e Egito - AFP

Brasil e EgitoAFP

Publicado 31/07/2021 08:58 | Atualizado 31/07/2021 10:11

Japão - O Brasil sofreu um pouco mais do que devia, mas está classificado para as semifinais no futebol masculino em Tóquio. Com a vitória pro 1 a 0 sobre o Egito, a equipe de André Jardine vai enfrentar o México, que derrotou a Coreia do Sul, na partida que vale vaga na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O Brasil foi superior durante quase toda a partida e teve muitas oportunidades de marcar. O gol do jogo foi feito ainda na primeira etapa. Richarlison fez boa jogada e achou Matheus Cunha, que dentro da área, bateu sem chances de defesa para o Egito.

Publicidade

Autor do gol da vitória do Brasil, Matheus Cunha saiu antes da metade do segundo tempo com dores na coxa. Em seu lugar entrou Paulinho, ex-jogador do Vasco. Além da dupla de ataque, Richarlison e Matheus, outro jogador que se destacou bastante foi o apoiador Antony.



Publicidade

Após Jardine sacar Antony da partida, o Brasil acabou recuando e passando por dificuldades no fim do jogo. No entanto, a defensa acabou se comportando bem e segurando o resultado que mantém vivo o sonho do bicampeonato olímpico do futebol brasileiro em Tóquio.