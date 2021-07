Elaine Thompson-Herah - AFP

Publicado 31/07/2021 11:28

Japão - A Jamaica dominou a final dos 100m rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com direito a recorde olímpico, Elaine Thompson-Herah conquistou a medalha de ouro e levou a melhor sobre a favorita Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeã olímpica em Londres-2012 e Rio-2016. O bronze ficou com a também jamaicana Shericka Jackson.



Em busca do tricampeonato olímpico para igualar o compatriota Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce chegou a liderar o começo da prova, mas viu a sua compatriota Elaine Thompson-Herah vencer com o tempo de 10s61, novo recorde olímpico. Fraser-Pryce ficou com a prata e terminou a prova com 10s74, bem próxima de Shericka Jackson (10s76).





O Brasil está garantido em duas finais do atletismo. No salto com vara, o atual campeão olímpico Thiago Braz disputará a medalha de ouro e é muito cotado para o pódio. A final da modalidade será na próxima terça-feira, às 7h20 (de Brasília).



Izabela Rodrigues também é finalista e disputará uma medalha em Tóquio. A brasileira se classificou para a final do lançamento de disco e vai tentar uma vaga no pódio na próxima segunda-feira, às 8h.