Kevin Durant quebrou recorde pelos EUAReuters

Publicado 31/07/2021 14:15

Tóquio - A seleção dos Estados Unidos de basquete masculino bateu a República Tcheca com tranquilidade por 119 a 84, em jogo disputado neste sábado, pela terceira rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Com o resultado, o time americano garantiu classificação às quartas de finais do torneio e de quebra eliminou os Tchecos.

Com duas vitórias e uma derrota, o "Dream Team" ficou com a segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da França, que venceu seus três compromissos. No entanto, os americanos se garantiram como melhor segundo lugar e estarão no pote 1 do sorteio que define as chaves da sequencia da competição, tendo pela frente algum dos segundos ou terceiros lugares dos grupos B e C.

O ala Kevin Durant fez história durante o jogo deste sábado. Com 23 pontos, oito rebotes e seis assistências, o jogador do Brooklyn Nets superou Carmelo Anthony e se tornou o jogador americano com mais pontos em todos os tempos nas olimpíadas.

Jayson Tatum foi outro nome que apareceu bem pelos Estados Unidos. O jogador do Boston Celtics foi o cestinha da partida com 27 pontos, além de dois rebotes e uma assistência. Zach LaVine - com 13 pontos, dois rebotes e cinco assistências - e JaVale McGee - 10 pontos -, foram outros que merecem citação.

Pelo lado da República Tcheca, Blake Schilb, Ondrej Balvín e Tomas Satoransky se destacaram. O primeiro fechou o jogo com 17 pontos e cinco rebotes, o segundo com 15 pontos e quatro rebotes e o armador do Chicago Bulls com 12 pontos, seis rebotes e oito assistências.

Também neste sábado, a Austrália dominou e venceu a Alemanha por 89 a 76. Os australianos, assim, seguem invictos para a próxima fase da Olimpíada com a liderança do Grupo B. Apesar da derrota, os alemães se classificam também como um dos melhores terceiros colocados. A segunda posição da chave ficou com a Itália, que bateu a Nigéria por 80 a 71.

O armador Patty Mills, do San Antonio Spurs, comandou mais uma vez os australianos e anotou 24 pontos. Ele foi seguido pelos 18 pontos de Jock Landale e 16 de Nick Kay. Pela Alemanha, o cestinha foi Andreas Obst, com 17 pontos. Conhecido do público da NBA, Mo Wagner, do Orlando Magic, fez apenas seis pontos.