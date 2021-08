Brasileiros não foram bem na luta olímpica - Reprodução

Publicado 01/08/2021 02:21

Os brasileiros Aline Silva e Eduard Soghomonyan foram eliminados em suas estreias na luta olímpica e se despediram dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em confrontos realizados na noite deste sábado, a primeira perdeu para a turca Yasemin Adar por 6 a 0, no estilo livre feminino 76kg, e o segundo para o alemão Eduard Popp por 2 a 0, na luta greco-romana 130kg.



Aline e Eduard tinham chances de disputar a repescagem da competição, caso Yasemin Adar e Eduard Popp chegassem à final. Entretanto, ambos foram derrotados na fase seguinte, terminando com qualquer chance dos brasileiros conquistarem uma medalha no Wrestling.



Apesar dos resultados ruins no wrestling, o Brasil conquistou uma medalha no sábado. O nadador Bruno Fratus foi bronze na final dos 50m livre masculino.