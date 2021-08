Alison fez dupla com Álvaro nos Jogos de Tóquio - AFP

Alison fez dupla com Álvaro nos Jogos de TóquioAFP

Publicado 04/08/2021 00:31

Japão - Pela primeira vez desde que o vôlei de praia chegou às Olimpíadas, o Brasil se despedirá da competição sem sem medalha. Na noite desta terça-feira, Alison e Álvaro, a última dupla brasileira remanescente, acabaram eliminados. Após a partida, Alison fez um forte desabafo e cobrou investimentos do país no esporte.

"As pessoas em casa vão olhar e ver que as duas duplas da Letônia estão nas semifinais e vão achar estranho. O mundo está investindo no vôlei de praia e nós, parados. Tem de melhorar, investir mais, a confederação olhar com bons olhos. Esperar um Ricardo e Emanuel, um Alison e Emanuel não dá", disse o atleta.

Publicidade

Dono de duas medalhas olímpicas, o Mamute também não confirmou que disputará os Jogos de Paris, em 2024.

"Não posso responder isso agora. O primeiro a saber disso será o Álvaro, o segundo da minha equipe. Só vou continuar um ciclo olímpico se eu for competitivo. Cheguei bem fisicamente e fui competitivo aqui. Eu não vou queimar minha história só para falar que vim para minha quarta olimpíada", explicou.