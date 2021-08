Simone Biles ganhou a medalha de bronze na trave - AFP

Publicado 04/08/2021 03:00

Japão - Principal estrela da ginástica artística mundial, Simone Biles encerrou participação nas Olimpíadas de Tóquio com apenas duas medalhas, três a menos do que conquistou na Rio 2016. A atleta, que desistiu de algumas provas durante a competição se manifestou nas redes sociais. Aos 24 anos, a estadunidense comemorou a conquista de dois pódios e a oportunidade de disputar mais uma Olimpíada.

"De forma alguma como imaginei ou sonhei que seria minha segunda Olimpíada, mas fui abençoada por representar os Estados Unidos. Eu sempre vou valorizar essa experiência olímpica única. Obrigado a todos pelo amor e apoio sem fim. Eu sou muito grata. Deixar Tóquio com mais duas medalhas olímpicas para adicionar à minha coleção, não é tão ruim. Sete vezes medalhista olímpica", escreveu Biles.

Simone Biles estreou nas qualificatórias com algumas falhas de execução nas apresentações, mas mesmo assim conseguiu vaga para todas as finais. No entanto, a atleta surpreendeu e anunciou desistência das decisões para cuidar da saúde mental. Biles voltou a atuar apenas no último dia, na final da trave, onde ficou com a medalha de bronze. A estadunidense também conseguiu uma prata por equipes, como reserva.