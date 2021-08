Ingrid Oliveira - AFP

Publicado 04/08/2021 06:02 | Atualizado 04/08/2021 06:12

Japão - Ingrid Oliveira não conseguiu se classificar para as semifinais na plataforma de 10m nos saltos ornamentais. Na manhã desta quarta-feira, a brasileira somou apenas 261.20 pontos após cinco saltos e ficou na 24ª posição. Ela precisava ficar entre as 18 melhores para avançar.

A saltadora brasileira começou bem a classificatória e se colocou na 10ª posição após os três primeiros saltos. No entanto, começou a ter uma queda de rendimento a partir do quarto salto, quando caiu para 14ª. Em sua última chance, Ingrid foi muito mal e recebeu sua nota mais baixa, que sacramentou a eliminação.

Ingrid repete o resultado ruim que teve na Rio-2016, quando terminou na 22ª posição. Na ocasião, ela teve mais destaque na mídia por conta de seu relacionamento com o canoísta Pepê Gonçalves, que também esteve em Tóquio. Os dois se envolveram na Vila Olímpica, o que gerou um desentendimento da saltadora com sua parceira no salto sincronizado, Giovanna Pedroso.