Chegada dos 200m teve o canadense Andre De Grasse como o primeiro - AFP

Publicado 04/08/2021 12:00

O canadense Andre De Grasse venceu a prova dos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta quarta-feira (4) com o tempo de 19 segundos e 62 centésimos, novo recorde de seu país.

Com o resultado, o canadense sucede Usain Bolt como o campeão olímpico da prova, que foi dominada pelo jamaicano em Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.



De Grasse, de 26 anos e que levou a medalha de bronze nos 100 metros em Tóquio, conseguiu superar na reta final da prova dois americanos, Kenneth Bednarek (19.68, prata) e o atual campeão mundial Noah Lyles (19.74, bronze).



Outro americano, Erriyon Knighton, de apenas 17 anos e considerado uma possível superestrela da prova, ficou em quarto lugar (19.93).



O jovem adolescente da Flórida bateu os recordes juvenis de Bolt e corre habitualmente mais rápido que o lendário 'Raio' quando ele tinha sua atual idade.



Andre De Grasse consegue finalmente dar o grande salto para a medalha de ouro. Com sua melhor marca pessoal, ele se tornou o oitavo homem mais rápido de todos os tempos nos 200 metros.



Nos Jogos Rio-2016 ele foi medalhista de prata nos 200 metros, superado apenas por Bolt. Na edição olímpica disputada no Brasil, ele também levou o bronze nos 100 metros e no revezamento 4x100 metros.



Além dos três pódios no Rio de Janeiro, ele soma as duas medalhas (ouro e bronze) já conquistadas em Tóquio-2020.



No Mundial de Doha-2019, De Grasse acreditava que conquistaria o título da prova, com Bolt aposentado desde 2017, mas esbarrou na ocasião no fenômeno Lyles, que estava em ótima forma e venceu a final disputada no Catar. O velocista canadense teve que se confirmar, novamente, com a prata.



Lyles chegou aos Jogos de Tóquio como o favorito da prova, mas foi superado no fim da reta pela aceleração de De Grasse e Bednarek.