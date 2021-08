Bia Ferreira - AFP

Bia FerreiraAFP

Publicado 04/08/2021 17:04

Japão - A noite de quarta-feira e a madrugada de quinta prometem ser quentes para os brasileiros disputando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com semifinais no boxe, o Brasil pode garantir no mínimo a prata no boxe com Beatriz Ferreira e Hebert Conceição. Além disso, os meninos do vôlei enfrentam a Rússia em revanche que vale vaga na finalíssima do torneio.

NOITE DE QUARTA (Dia 04/08)

21h00 - Skate - Park - Masculino - Com a presença de Pedro Quintas, Luiz Francisco e Pedro Barros

22h00 - Atletismo - 4 x 100m rasos - Feminino - Com a presença de Rosângela Santos, Vitória Rosa, Ana Carolina Azevedo, Ana Cláudia Lemos e Bruna Farias

23h05 - Atletismo - Arremesso de peso - Masculino - Com a presença de Darlan Romani

23h30 - Atletismo - 4 x 100m rasos - Masculino - Com a presença de Paulo André, Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derick de Souza e Jorge Vides

MADRUGADA DE QUINTA (Dia 05/08)

01h00 - Vôlei de Quadra - Brasil enfrenta atletas da Rússia

01h00 - Pentatlo Moderno - Individual - Feminino - Com a presença de Iêda Guimarães

02h15 - Boxe - Feminino - Peso Leve - Beatriz Ferreira enfrenta finlandesa Mira Potkonen (Semifinal)

03h18 - Boxe - Masculino - Peso Médio - Hebert Conceição enfrenta o russo Gleb Bakshi

04h30 - Atletismo - Marcha atlética 20km - Masculino - Com a presença de Caio Bonfim, Matheus Correa e Lucas Mazzo