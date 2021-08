Tandara foi suspensa após reprovação em antidoping - AFP

Tandara foi suspensa após reprovação em antidopingAFP

Publicado 06/08/2021 01:52

A notícia sobre a reprovação de Tandara no exame antidoping balançou a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio e uma possível punição à toda equipe de vôlei feminina do Brasil começou a ser questionada. Contudo, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, essa hipótese está descartada.



Em contato com o 'Ge.com', o COB explicou que "equipes coletivas só são punidas se mais atletas eventualmente vierem a testar positivo para quaisquer substâncias proibidas ao mesmo tempo". Tandara foi suspensa por 'potencial violação da regra de antidopagem', em exame feito no dia 7 de julho.



Fora do restante dos Jogos, Tandara retorna ao Brasil ainda nesta sexta-feira, mesmo dia em que a equipe brasileira enfrenta a Coreia do Sul pela semifinal do torneio. O COB não informou que foi a violação cometida pela oposta de 32 anos, e disse que apenas recebeu o comunicado da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) na última madrugada.