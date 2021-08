Tandara - AFP

Publicado 06/08/2021 21:27

Rio - O advogado da jogadora de vôlei Tandara já trabalha a todo vapor em sua defesa. Segundo Marcelo Franklin, especialista em direito desportivo e doping que assumiu o caso, a luta da defesa é para provar que a atleta, suspensa pelo uso de um anabolizante para o aumento de força e massa muscular, não ingeriu nenhuma substância proibida.

"Se você olhar para a carreira dessa atleta, é uma atleta totalmente ilibada, não tem qualquer tipo de antecedente, de problema disciplinar, é uma atleta que garante que não usou. E minha intenção é fazer a prova de que de fato ela não usou nada proibido e não merece ser sancionada e prejudicada por algo que ela não cometeu", declarou Franklin ao "UOL".

O advogado afirmou que aguarda o resultado da contraprova do exame feito no dia 7 de julho, em Saquarema.

"Eu assumi o caso de ontem para hoje. O próximo passo é a abertura da amostra B de urina da atleta, sem data ainda. Se a amostra B não confirmar a amostra A, o caso desaparece por completo. Se confirmar, o caso vai para o Tribunal de Justiça Desportiva e vai haver ampla instrução, com a possibilidade de defesa, vai haver audiência com oitiva de testemunhas e o caso vai ser julgado em duas instâncias. Se ainda assim se houver alguma discordância da decisão final, como ela é uma atleta de nível internacional, há possibilidade de recurso arbitral do Esporte na Suíça", afirmou.

Tandara foi comunicada da suspensão na noite da última quinta-feira no Brasil, já manhã de sexta em Tóquio, poucos horas antes de o Brasil encarar a Coreia do Sul na semifinal. Em seguida, a atleta retornou ao Brasil e deixou os Jogos.