Martin Benítez, com a bola nos pés Rafael Ribeiro / Vasco /Divulgação

Por O Dia

Rio - O Vasco ainda mantém o sonho de manter o argentino Martín Benítez no seu elenco para a próxima temporada. Porém, a concorrência pelo jogador chegou ao Brasil. De acordo com informações da "ESPN Brasil", há clubes do país que desejam a contratação do meia vascaíno.

Publicidade

O Cruzmaltino já admitiu não ter condições financeiras de fazer uma proposta exercendo os valores pedidos pelo Independiente pelos direitos do jogador. O clube carioca prepara uma oferta alternativa ao atleta. No entanto, de acordo com o vice-presidente do Indepediente, Pablo Moyano, o clube não abre mão dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões) por 60% dos direitos do atleta.

Martín Benítez, de 26 anos, também tem sondagens de clubes estrangeiros, porém adaptado ao Brasil, o meia deseja ficar. O jogador tem 19 partidas com a camisa do Vasco e dois gols na temporada.