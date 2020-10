Leo Matos é o novo reforço do Vasco da Gama Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 11:26 | Atualizado 27/10/2020 11:27

Rio - O Vasco da Gama anunciou a contratação do lateral-direito Léo Matos, nesta terça-feira. Ex-atleta do PAOK-GRE, o jogador de 34 anos foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o clube até o final de 2021. O jogador do Cruzmaltino já iniciou os treinamentos no CT do Almirante.

