Presidente Alexandre Campello buscou técnico em outro país Gilvan de Souza

Por O Dia

Rio - Fernando Miguel vem sendo alvo de críticas de parte da torcida do Vasco por conta das últimas atuações pela equipe. E, de acordo com o jornal português 'A Bola', o Cruzmaltino sondou o brasileiro Renan Ribeiro, que defende a meta do Sporting-POR. No entanto, as negociações não avançaram por decisão do próprio arqueiro.

Aos 30 anos, Renan Ribeiro não tem intenção de retornar ao Brasil neste momento, mesmo o Sporting tendo o liberado para assinar com o Vasco. Além de Fernando Miguel, o Vasco também conta com o jovem Lucão, promessa das categorias de base do clube. Renan Ribeiro já somou passagem por Atlético-MG, São Paulo e Estoril-POR.