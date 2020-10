Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Após a contratação do lateral direito Léo Matos, o Vasco esta perto de anunciar a contratação do atacante colombiano Gustavo Torres. O atleta foi ao CT do almirante na tarde desta terça-feira para ser submetido a exames médicos. Torre chega por empréstimo até dezembro de 2021, com opção de compra.

Revelado pelo Boca Júnior de Cali, da Colômbia, o atacante passou pelo San Lorenzo, da Argentina, mas fez praticamente toda sua carreira profissional na Colômbia. Na atual temporada, Torres marcou quatro gols em seis jogos disputados pelo Atlético Nacional