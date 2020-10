O técnico Ricardo Sá Pinto elogiou a aplicação dos jogadores no duelo contra o Corinthians Roberto Rosendo / Vasco.com.br / Divulgação

Por O Dia

Rio - O Vasco acertou a contratação do lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, na última segunda-feira. Com passagem pelo Flamengo, o jogador assinou com o Cruzmaltino até 2021 e vai utilizar a camisa 3 nas partidas. Após assinatura do contrato, o atleta foi ao CT do Almirante e recebeu os cumprimentos do técnico Ricardo Sá Pinto e dos companheiros de equipe.

Publicidade



"É muito especial. É bom ser bem recebido pelas pessoas. Eu sou um cara que tem facilidade no relacionamento e ser recepcionado pelo treinador e pelo capitão do time é muito bacana. Gera confiança desde o início, vamos trabalhar bem para conseguir levar o Vasco aonde ele merece, que são as vitórias e os títulos", disse o jogador, que complementou:



"Fala, torcida vascaína. Sou o Léo, novo reforço do Vasco. Estou chegando hoje, muito feliz, satisfeito, me sentindo um privilegiado por estar vestindo essa camisa e vou tentar sempre fazer o máximo para poder dar muitas alegrias para vocês", encerrou Léo Matos em entrevista ao site oficial do Vasco.