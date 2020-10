Com futebol de qualidade, Benítez caiu nas graças da torcida Divulgação

Por O Dia

Rio - Martin Benítez está perto de ficar no Vasco . Após meses de negociações, o clube carioca e o Independiente, da Argentina, negociam os últimos ajustes para um desfecho na próxima semana.

Após a primeira oferta (US$ 3 milhões por 50%) ter sido recusada, o Vasco aumentou os valores. O Cruzmaltino aceitou pagar a pedida inicial dos argentinos de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) por 60% dos direitos de Benítez. A forma de pagamento também já está acordada: US$ 2,5 milhões (pouco mais de R$ 14 milhões) à vista, e o restante (cerca de R$ 8 milhões) parcelado em duas vezes, no próximo ano.



"Recebemos bem (a proposta do Vasco). Esperamos fechar com o presidente (Alexandre Campello). O presidente do Vasco chegaria a Buenos Aires na próxima semana", disse o diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, em entrevsta ao ge.

Vice de futebol do Vasco, José Luis Moreira, também confirmou que o final feliz se aproxima: "Está sim, está sim (em vias de acertar), praticamente. Estão conversando, ele (Campello) vai se atualizar da real proposta, e aí é partir para dentro. Não sei (se Campello irá à Argentina), é provável que sim. Tem que perguntar para ele. Está próximo de acertar, podem não ser esses valores, mas estão bem adiantadas as coisas".