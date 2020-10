Com futebol de qualidade, Benítez caiu nas graças da torcida Divulgação

Por O Dia

Rio - Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama enfrenta o Goiàs, neste domingo, às 20h30, na Serrinha. De acordo com o 'Globoesporte.com', para o duelo, o técnico Ricardo Sá Pinto deve contar com a volta de Martín Benítez, que pode voltar após se recuperar de lesão na coxa esquerda. No entando, Germàn Cano ainda não deve ficar à disposição.

Leandro Castán, suspenso, Marcelo Alves e Cayo Tenório, contaminados pela covid-19, não entrarão em campo. Ricardo Graça deve voltar ao time titular, assim como Léo Matos, que deve fazer sua estreia pelo Vasco. Confira o provével time: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Léo Gil (Vinícius), Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Tiago Reis.