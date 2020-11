Presidente Alexandre Campello Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - O Vasco sofreu mais um pedido de penhora. Na última sexta-feira, a empresa “Irmãos Fernandes Comércio de Materiais de Construção LTDA-ME” entrou com pedido pelo não cumprimento de acordo judicial pelo Vasco no início do ano. A ação se deve por conta da compra de 570m³ de areia em janeiro, somando um débito de R$ 38.943,52. A informação é de portal 'Esporte News Mundo'.

Publicidade



No pedido de penhora, a empresa alega que “considerando que a executada não retornou com qualquer possibilidade de pagamento voluntário, mesmo após o retorno do Futebol, inclusive com contratações e pagamentos altíssimos sendo ventilados na imprensa, como por exemplo a recente oferta de R$ 17 Milhões de Reais pelo jogador Martín Benitez”.