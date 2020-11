Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Contratado há duas semanas pelo Vasco, o técnico português Ricardo Sá Pinto conseguiu sua primeira vitória na última quarta-feira, contra o Caracas, na Sul-Americana. Neste domingo, o treinador tenta o primeiro triunfo no Brasileirão, contra o Goiás, fora de casa. Em entrevista ao 'Aqui com Benja', o técnico admitiu preocupação com o alto número de demissões de técnico no Brasil antes de assinar com o Cruzmaltino.

Publicidade



"O que me preocupou mais foi a questão esportiva. Fala-se muito que os dirigentes não têm muita paciência com os técnicos. É uma situação que eu não gosto. Vi o Lazaroni, que não ficou um mês no Botafogo e foi demitido. É inacreditável!. Muitos têm pouco tempo para trabalhar e mostrar sua capacidade. É uma situação de risco vir com um contrato curto e não saber até quando vou ficar", disse Ricardo Sá Pinto, que complementou:



"Meu contrato é até o fim do Brasileirão. Há desafios na nossa vida que temos que aceitar e achei que era o momento de vir. Confesso que não sabia que as eleições estavam tão próximas. Foi algo que me surpreendeu. Mas eles não mentiram sobre isso. Não acho um ‘timing’ ter eleições no clube agora. Nem para mim, nem para o time, nem para os jogadores, mas é o que temos e tenho que saber trabalhar com isso", encerrou o português.