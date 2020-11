Leandro Castan Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - Suspenso contra o Goiás, o zagueiro Leandro Castán retorna volta a ficar à disposição de Ricardo Sá Pinto no Vasco. O defensor deve ser titular na partida contra o Caracas-VEN, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Em entrevista ao 'Gazeta Esportiva', o jogador projetou o confronto e alertou sobre os perigos do jogo fora de casa contra os venezuelanos.

“Vai ser um jogo duro. Já conhecemos um pouco os adversários, pois tivemos uma partida difícil contra eles na última quarta-feira. Se eu não estou enganado, o Caracas vai contar com alguns titulares nesse próximo jogo, então será uma partida muito disputada. Apesar disso, estamos confiantes e acreditamos que iremos levar a classificação para o Rio”, disse Castán, que explicou o motivo de ter viajado para Goiânia, mesmo sem condição de jogo:



“Acho que é importante estar junto com a rapaziada. O momento do nosso time não é bom, mas temos totais condições de reverter essa situação. Vamos continuar trabalhando firme, focados, com seriedade, dando sempre mais. Acho que podemos dar mais e fazer melhor. Todos juntos vamos conseguir sair dessa”, encerrou o zagueiro.