Cano decidiu para o Vasco contra o Sport ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 09:22

Rio - A vitória sobre o Sport significou um alívio para o Vasco, porém, a equipe carioca ainda corre um risco considerável de rebaixamento. De acordo com informações do portal "Infobola", o Cruzmaltino tem 23% de possibilidades matemáticas de jogar à Série B na temporada do ano que vem.

Além dessas equipes, o Ceará com 16%, o Fortaleza com 18%, o Corinthians com 18% e o Sport com 19% também são clubes que precisam ficar de olho com a possibilidade de jogar a Série B na próxima temporada.