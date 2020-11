Brazil's Marcelo and Ecuador's Antonio Valencia vie for the ball during their 2018 World Cup qualifier football match in Porto Alegre, Brazil, on August 31, 2017. / AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA AFP PHOTO

Publicado 27/11/2020 19:57

Rio - Especulado no Vasco da Gama nos últimos meses, o lateral Antonio Valencia acertou com um novo clube. Nesta sexta-feira, o atleta de 35 anos foi anunciado como novo reforço do Querétaro-MEX. Ex-Manchester United, o equatoriano chegou a abrir conversas com o clube carioca, que considerou a pedida salarial muito elevada e não seguiu com o negócio.

Além do clube inglês, Valencia também somou passagens por El Nacional, Villarreal, Huelva, Wigan e LDU, último time que defendeu. Nos Red Devils, o lateral tem mais de 300 jogos, com 25 gols anotados e nove títulos, incluindo Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Uefa Liga Europa. Pela seleção equatoriana, o jogador tem 99 jogos e 11 gols.