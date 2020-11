Por Pedro Logato

Publicado 27/11/2020 21:18 | Atualizado 27/11/2020 21:25

Rio - Vencedor da primeira eleição do Vasco, Luiz Roberto Leven Siano, já planeja a contratação de reforços para o clube visando a próxima temporada. Uma das possibilidades ê o atacante Hulk, que disputou a Copa de 2014 pela Seleção. Em conversa direta com o jogador do Shanghai SIPG FC, Leven Siano foi orientado a tratar da negociações diretamente com a advogada Marisa Alija, que representa os interesses do jogador no Brasil.

teve acesso a um áudio enviado pelo próprio atleta a Leven. Nele, o atacante Hulk, em tom amistoso, confirma que sua representante no Brasil é Marisa Alija, única pessoa autorizada a tratar de negociações envolvendo seu futuro profissional.“Fala, Leven. Tudo bem? Hulk. Deixa eu te falar. Lucas eu conheço há muito tempo, é um amigo meu, mas não é meu empresário. Me dou muito bem com ele e tudo, mas em nenhum momento falei para ele me negociar no Vasco ou em nenhum clube, até porque ele não é meu empresário. Quem resolve as minhas coisas aí no Brasil é a doutora Marisa, entendeu? O Daniel Lorenz era meu empresário, hoje não é, mas nós temos uma relação muito boa com o Daniel Lorenz. O Lucas não tava autorizado a falar por mim, não. Um abraço aí e fica com Deus”, disse Hulk em mensagem de áudio.Leven Siano, por sua vez, garantiu que está em contato com Marisa Alija e direcionará as conversas para seu diretor de futebol. “Confirmo que vinha conversando informalmente com Lucas, amigo próximo de Hulk sobre possibilidade dele atuar no Vasco e, após uma conversa direta com o jogador passamos a tratar com sua representante no Brasil, a advogada Marisa Alija. Portanto, seguimos nossa jornada de construção de um Vasco forte, a despeito dos anti, que vivem somente de desconstrução. Costuma mentir quem diz que eu minto. De qualquer forma, diante do fato que o presidente atual não permitiu a transição, aguardaremos a posse para qualquer definição, estando os atletas livres para verem alternativas", afirmou.