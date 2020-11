Cano e o brasileiro Gilberto foram bem avaliados e entraram na seleção da rodada da Sul-Americana Divulgação/Conmebol

Por O Dia

Rio - Desde que encerrou o jejum de nove jogos sem marcar, Germán Cano não tem deixado o torcedor e o Vasco na mão. Com o belo gol de voleio no empate com o Defensa y Justicia, da Argentina, em Buenos Aires, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atacante soma quatro nos últimos quatro jogos. A decisiva atuação rendeu um lugar na seleção da semana da competição.

O brasileiro Gilberto, ex-Vasco e atualmente no Bahia, artilheiro da Sul-Americana, com cinco gols, foi outro rosto conhecido na escalação divulgada pela Conmebol. Confira o time completo: Hoyos (Vélez Sarsfield-ARG), Franco (Independiente-ARG), Haquín (Bolivar) e Fuentes (Junior Barranquilla-COL); Braian Romero (Defensa y Justicia-ARG), Aued (Univesidad Católica-CHI), Rodríguez (Unión La Calera-CHI) e Velaco (Independiente-ARG); Gilberto (Bahia), Almada (Vélez Sarsfield-ARG) e Cano (Vasco).

Com 20 gols, Cano é o artilheiro isolado do Vasco, que soma 39 em 2020. No Campeonato Brasileiro, ele aparece em terceiro lugar no ranking, com dez gols.