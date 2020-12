Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 17:02

Rio - Em mais uma partida ruim do Vasco neste Campeonato Brasileiro, o atacante Germán Cano teve de entrar em ação de novo para salvar a equipe de uma nova derrota. No fim do jogo, o argentino balançou as redes e fechou o placar em 1 a 1 contra o Fluminense. Após o clássico em São Januário, o comentarista Lédio Carmona, do SporTV, analisou o jogo do Cruzmaltino.

"O repertório do Vasco é esse. Esse é o problema. Quer sair do Z4, mas o repertório é curtíssimo. A não ser que o português consiga tirar alguma coisa daquela cartola, mas ele tem dificuldade para mexer na cartola, tem uma lentidão para mexer no time, para substituir. Hoje o Vinícius estava se arrastando em campo, mancando e ele não tirava o menino. Era para ter colocado o Juninho e não colocou", disse Lédio, antes de emendar falando sobre Ricardo Sá Pinto:



"Ganhou sobrevida com o empate. Acho que se ele perder o clássico, não sei se ele começaria a semana como treinador. Não acho que o Vasco deveria trocar nesse momento, mas a gente conhece os bastidores do futebol, acho que ele ganhou mais um tempo com esse empate contra o Fluminense. O torcedor vai valorizar, um gol no finalzinho, mas acho que é muito pouco ainda para o que o Vasco precisa mostrar. O Vasco conseguiu chegar ao resultado muito mais pela inércia do Fluminense no segundo tempo, a mudança de estratégia, do que pelos seus próprios méritos", encerrou.