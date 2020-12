Vasco vence o Corinthians por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro sub-20 Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Por Lance

Publicado 14/12/2020 21:06

Rio - Após conquistar o título do Campeonato Carioca sub-20, o Vasco voltou a campo nesta segunda e derrotou o Corinthians por 3 a 0 no Parque São Jorge. pelo Brasileirão da categoria. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Figueiredo, Arthur e Andrey Santos. Com o resultado, a equipe carioca conquistou sua segunda vitória consecutiva na competição, já os paulistas seguem na terceira colocação.

Mesmo fora de casa, o Vasco começou pressionando e tomou conta da partida desde o início. Até que aos 31, os Meninos da Colina abriram o placar com Figueiredo, que recebeu um belo passe de Marcondes. Com mais volume de jogo, a equipe carioca voltou para o segundo tempo de maneira ofensiva, mas os paulistas equilibraram a partida.



Porém, aos 16, Arthur cobrou falta com categoria, a bola desviou na barreira e enganou o arqueiro do Timão. Por fim, o Gigante da Colina ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro com Andrey. Em uma linda jogada, o jogador fez um golaço ao driblar o defensor adversário e bater no canto.

Os Meninos da Colina voltam a campo na quinta, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro, às 15h, em São Januário. Vale destacar que o primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1.

Já no Brasileirão da categoria, o Vasco terá pela frente o São Paulo, no estádio Nivaldão, domingo, às 15h30. O Corinthians, por sua vez, joga no mesmo dia e horário contra o Flamengo, na Gávea.