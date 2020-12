Benítez Divulgação

Publicado 15/12/2020 18:24

Rio - O desfecho da história entre Martín Benítez e Vasco vai demorar mais alguns dias para acontecer. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', o Vasco, à pedido do presidente Alexadre Campello, conseguiu estender o prazo para dar uma resposta ao Independiente sobre o meia argentino. Em contato com o veículo, Jorge Damiani, diretor do clube argentino, afirmou que irá esperar mais dois dias.

"Nós vamos esperar até o dia 17. Mas ao mesmo tempo seguimos falando com outros clubes, mas até o dia 17 esperamos que a justiça decida e vemos como segue tudo isso". Os dois dias será cruciais para a negociação, isso porque é na quinta-feira, que a Justiça determinará que será o próximo presidente do Vasco. Inclusive, foi esse o argumento usado por Alexandre Campello para convencer os argentinos.