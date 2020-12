Roupeiro da base do Vasco morre por complicações da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 15:35

Rio - Morreu nesta quinta-feira Luiz Henrique, roupeiro do time sub-20 do Vasco. O funcionário morreu aos 51 anos por complicações cardíacas causadas pela covid-19. É o segundo profissional que falece por decorrência do vírus neste mês no clube. No início de dezembro, o enfermeiro Miro, que trabalhava em São Januário, também morreu.

Publicidade

Luiz estava no Vasco há três anos e já havia trabalhado no Botafogo durante longo período. Luiz tinha hábito de chamar no vestiário de 'bebê'. Os atletas o chamavam carinhosamente de Henricão. Nesta tarde, a equipe Cruzmaltina da categoria faz o segundo jogo da semi-final do Brasileirão, contra o Atlético-MG, em São Januário.