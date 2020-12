Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 19:10

Rio - A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro é preocupante. Com 25 pontos, o clube já está a três de deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Cruzmaltino perdia por 1 a 0 para o Fluminense até os 47 minutos do segundo tempo, quando Cano, mais uma vez, salvou a equipe da derrota com um gol. No podcast 'Posse de Bola', o comentarista Mauro Cezar Pereira, criticou o trabalho do técnico português Ricardo Sá Pinto.

Publicidade

“Achei que foi até justo porque foi um castigo merecido para o Fluminense, o Marcão recuou o time no segundo tempo para defender o 1 a 0, o Vasco totalmente desorganizado, atacando de forma tresloucada, só na vontade e acabou arrumando o gol, um gol até curioso, um chute do Gil, a bola vai na direção da área, o Cano intercepta meio que dominando e já faz o gol, todos os méritos para o atacante que aproveitou e transformou aquilo em uma chance, porque não foi um passe, foi uma bola chutada no bolo, como o Vasco fez várias vezes”, disse Mauro, antes de emendar:



“Aliás, o trabalho do Ricardo Sá Pinto é muito ruim, porque o Vasco tem um elenco fraco e o time é uma bagunça, o time podia ser um time mais organizado, mais arrumado e tal, com uma estratégia, não, é um ‘vamos que vamos’, ele gritando na beira do campo ali com aquele fardamento de jogador que ele usa e ‘vamos que vamos’, não tem conteúdo o jogo do time do Vasco, já deu tempo de colocar alguma coisa ali e ele não conseguiu até agora, então acho que acabou sendo um castigo merecido”, completou o jornalista.