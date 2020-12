Jorge Salgado Divulgação

Rio - Em julgamento virtual, o colegiado da 1° Câmara Cível do Rio invalidou a eleição do Vasco ocorrida presencialmente no dia 7 de novembro. Com isso, Leven Siano não é mais presidente sob judice do Vasco. Deste modo, passa a valer apenas eleição do dia 14 de novembro, vencida por Jorge Salgado. A decisão cabe recurso.

Vivendo um momento de crise política, o Vasco teve duas eleições em novembro. Na primeira, realizada com presença física, com participação do atual presidente Alexandre Campello, Leven Siano levou a melhor e foi eleito. No entanto, a votação acabou sendo anulada, no mesmo dia, e uma nova eleição foi marcada para o dia 14 de novembro.

No dia 14, apenas Jorge Salgado e Julio Brant concorreram em uma eleição online. Salgado levou a melhor, porém, a decisão acabou sendo contestada por Siano e Roberto Monteiro que entraram com uma ação na Justiça para tentar validar novamente o pleito do dia 7. Com isso, Salgado e Siano se tornaram presidentes eleitos sob judice.



A vitória de Salgado aconteceu por dois votos a um. O relator Camillo Rullière foi voto vencido. Os outros dois desembargadores votaram contra. Ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que é outra instância judicial, e só seria apreciado em janeiro de 2021, depois do recesso judiciário.