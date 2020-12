Jorge Salgado Divulgação

Rio - Após ter decisão favorável do TJ-RJ nesta quinta-feira, o presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, já começou a traçar as metas de sua gestão e uma delas é tentar a permanência do meia Martín Benítez. O dirigente irá se reunir com Alexandre Campello para se inteirar das tratativas e irá tentar, junto ao Independiente-ARG, uma prorrogação do empréstimo, que termina no próximo dia 31. As informações são do site "GE".

Outra novidade é que Salgado procurou Rodrigo Caetano, que já teve duas passagens pelo Vasco, para o cargo de diretor de futebol. O dirigente está no fim de sua passagem e tem acordo encaminhado com a gestão que assumirá o São Paulo em 2021, mas ainda não bateu o martelo.

Jorge Salgado também deseja conhecer melhor Andre Mazzuco, atual diretor executivo de futebol. Caso não feche com Mazzuco ou Caetano, irá ao mercado buscar outro dirigente.