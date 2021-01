Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Rio - Neste domingo, Vanderlei Luxemburgo comandou seu segundo treinamento no CT do Vasco desde que teve sua volta oficializada no último dia do ano de 2020. O trabalho vai ocorrer de forma integral. Na primeira parte do dia, o foco foi a parte física.

Antônio Mello, coordenador de preparação física do Vasco, e Daniel Félix (preparador), foram que comandaram a atividade. Após passarem pelos procedimentos fisiológicos e irem a academia, os jogadores foram para o gramado, onde se dividiram em cinco grupos.



Os grupos, então, fizeram quatro circuitos voltados para ganho de força e potência e um deles, também focou na posse de bola e marcação sob pressão.

Assim que a atividade se encerrou, Luxa juntou os atletas no gramado e conversou com eles. O Vasco volta a jogar na próxima quinta-feira, às 21 horas, contra o Atlético-GO, em Goiânia.