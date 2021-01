Ricardo Graça se recupera de uma cirurgia para a retirada do apêndice e será desfalque nos próximos jogos do Vasco AFP

Publicado 08/01/2021 17:14

Rio - Diagnosticado com apendicite, Ricardo Graça foi operado com sucesso na noite desta quinta-feira em um hospital na Zona Oeste do Rio e será desfalque no clássico com o Botafogo, domingo, às 20h30, em São Januário, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituto do zagueiro no empate com o Atlético-GO, em Goiânia, Werley deve seguir no time.

Com fortes dores abdominais, Ricardo Graça voltou para o Rio na quinta-feira numa aeronave médica, acompanhado por Carlos Fontes, médico do clube. No hospital, foi diagnosticado com apendicite após realizar novos exames. Ricardo Graça passa bem receberá alta nesta sexta-feira.



"Ricardo sentiu forte dores abdominais, foi a hospital, fez exames que se mostraram inconclusivos. Ele voltou ao Rio, em aeronave médica, e, em um hospital da Zona Oeste, foi diagnosticado com apendicite aguda. Passou por cirurgia, que foi um sucesso. Está bem, terá alta na sexta. Espero que se recupere o mais rápido possível para que nas próximas semanas retorne ao Vasco", disse Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco.