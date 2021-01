Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, Jorge Salgado anunciou o plano de '100 dias' para o Vasco Reprodução

08/01/2021

Rio - Na contagem regressiva para a posse na presidência do Vasco, Jorge Salgado, eleito na eleição virtual de dezembro, ignorou os movimentos de Luiz Roberto Leven Siano, mais votado no pleito anulado pela Justiça, em novembro, para impedir a cerimônia no dia 20. Na companhia de aliados, Salgado se reuniu com a equipe de transição e, pelo Twitter, anunciou o plano para os primeiros 100 dias de gestão na Colina.

Na quinta-feira, Leven Siano, íder da Somamos, entrou com o pedido revisão da decisão de colegiado de desembargadores da Primeira Câmara Cível do TJ-RJ, favorável a Salgado. Após anunciar a aposentadoria da vida política do clube, Leven Siano voltou atrás e acionou a Justiça para tentar validar a vitória na eleição realizada no dia 7 de novembro. Sensibilizado pelos inúmeros pedidos, o advogado revelou que deixou o 'orgulho pessoal' de lado para brigar pela presidência do Vasco.

Alheio ao movimento, Salgado reuniu no Leblon com a equipe de transição e seus futuros indicados a cargos de vice-presidentes. Recém-contratado, Luiz Mello, novo CEO do clube, já iniciou o trabalho nos bastidores. Os detalhes do plano dos 100 primeiros dias de gestão serão anunciados no dia 20, após a posse do novo presidente.