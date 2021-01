Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:29

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo está confiante que atingirá seu objetivo de livrar o Vasco do rebaixamento. Em entrevista ao comentarista Walter Casagrande no "Esporte Espetacular" deste domingo, o treinador disse ter visto progresso e mudança de comportamento na equipe desde sua estreia, mas admitiu que ainda há muito o que corrigir.

Publicidade

"Casão, no primeiro nós jogamos assim. Com qualquer equipe, no primeiro tempo nós estaríamos ali equilibrando. Porque houve uma aplicação muito grande, um preenchimento ofensivo e defensivo, uma dinâmica de jogo totalmente diferente. Eu não tenho conhecimento físico da equipe ainda. Aí, no segundo tempo, a partir dos 20, 25 minutos, tivemos uma queda de produção. E foi perigoso porque o time deles está treinado. É um time que joga bem no seu campo. Então, foi perigoso. Mas eu vi uma mudança de comportamento. Era o que eu queria ver. Houve uma mudança no primeiro tempo que eu achei importante. Vejo a equipe com progresso. O que nós queremos como objetivo é manter o time na Primeira Divisão. Vamos conseguir", declarou.

Luxa também falou sobre as sequelas que vem tendo da Covid-19. O treinador, que ficou mais de 10 dias internado com a doença, relatou que, mesmo curado, ainda sente falta de ar.

Publicidade

"A Covid fica no teu corpo. por exemplo. Eu estou curado. mas respiro com um pouco de dificuldade. Se eu for falar muito, preciso tomar água. Tive 25% do pulmão tomado. Então me provoca muita tosse. Tenho espasmo constante nas costas e uma câimbra forte. Eu tenho que me posicionar, fazer fisioterapia para aprender a respirar de novo, para o meu pulmão abrir um pouco mais. Fica alguma coisa no teu corpo. Se você não cuidar, você morre. Se você cuidar, você fica com alguma coisa que você tem que dar continuidade. Eu estou dando continuidade. Eu estou exercitando o pulmão e ele está preso porque esteve doente. Foi só falar que eu comecei a tossir já", afirmou o técnico cruzmaltino.