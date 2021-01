Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, rodada 29. Gol do Andrey Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:19

Rio - A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, em São Januário, foi fundamental para o Vasco. Com o resultado, a equipe cruzmaltina diminuiu ainda mais seu risco de rebaixamento e agora tem apenas 16% de chances de disputar a Série B em 2021. Os números são do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Publicidade

Antes de a rodada começar, as chances do Cruzmaltino eram quase o dobro: 30%. A queda na porcentagem ressalta a importância do triunfo sobre o Botafogo, adversário direto na luta contra a degola, o que foi alertado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Para ganhar, tem que ralar e suar. Encontramos adversário difícil, centroavante com a bola aérea muito forte. Encaixamos e passamos a ter a superioridade. Era adversário de confronto direto, jogo de seis pontos", disse Luxa após a partida.

Publicidade

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Coritiba, em São Januário.