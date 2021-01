Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, Jorge Salgado anunciou o plano de '100 dias' para o Vasco Reprodução

Publicado 11/01/2021 21:21

Rio - No novo round da disputa pela presidência do Vasco, o PT apresentou nesta segunda-feira uma petição como parte interessada na ação movida pelo Solidariedade, na última quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal, solicitando o reconhecimento do resultado da eleição do dia 7 de dezembro de 2020, em São Januário, que teve o advogado Luiz Roberto Leven Siano como candidato mais votado, mas o processo eleitoral foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça.

Uma nova eleição foi marcada para o dia 14 de dezembro, no formato virtual, sem a participação de Alexandre Campello e Leven Siano, que retiraram a candidatura. Jorge Salgado foi o candidato mais votado e está com posse marcada para o próximo dia 20. Na Justiça, Leven Siano tenta impedir a cerimônia. Após a derrota no julgamento realizado pelo colegiado de desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, o advogado tenta mudar o resultado em outra instância.

O caso está nas mãos do presidente do STF, Luiz Fuz. O pedido do Solidariedade considera foi feito em uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Em sua petição, o PT reforça a tese proposta pelo Solidariedade. Os advogados Angelo Longo Ferraro, Marcelo Winch Schmidt e Miguel Filipe Pimentel Novaes assinam a peça petista (leia na íntegra no fim da reportagem).



"O entendimento do partido e o meu é que a Lei Pelé acaba interferindo indevidamente na autonomia dos entes desportivos. É a defesa do Constituição. Não se trata de tomar partido. Embora eu esteja advogando para a chapa do Leven, o PT não tem chapa nessa eleição. O PT aderiu à tese da autonomia dos entes desportivos. Ou seja, entre o estatuto e a Lei Pelé deve prevalecer o estatuto. Assim reza a Constituição, então é isso que o PT está defendendo", disse ao 'ge', Wadih Damous, ex-deputado federal pelo PT e advogado de Luiz Roberto Leven Siano no processo eleitoral do Vasco.

Salgado critica movimento de partidos



Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, Jorge Salgado, candidato eleito no dia 14 de dezembro, já trabalha ativamente nos bastidores, com o grupo de transição do atual mandatário, Alexandre Campello, e os integrantes da nova diretoria e departamento de futebol. Pelas redes sociais, o empresário criticou o movimento de Leven Siano.

"É uma vergonha e um insulto ao Vasco que partidos políticos, presididos por políticos de outros estados, que deveriam estar cuidando dos altos interesses da nação, se intrometam em assuntos que só dizem respeito aos Vascaínos. Seguimos com nosso trabalho. Isso não vai prosperar", afirmou Salgado, via Twitter.