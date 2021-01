Leven Siano tentar reverter a suspensão da eleição de sábado no STJ para ter vitória validada Reprodução

Publicado 12/01/2021 10:28

O PT informa aos associados e torcedores do C. R. Vasco da Gama, bem como a toda comunidade desportiva, que não participará de açoes judiciais referentes às eleições internas do clube. As atenções do partido permanecem voltadas para os graves problemas do Brasil e da população. — PT Brasil (@ptbrasil) January 12, 2021 Rio - O Partido dos Trabalhadores desistiu de apoiar a ação movida pelo Solidariedade para que Leven Siano assumisse a presidência do Vasco. Após fazer uma petição para entrar no processo como parte interessada, o partido desistiu e afirmou que irá focar nos problemas graves do Brasil.

"O PT informa aos associados e torcedores do C. R. Vasco da Gama, bem como a toda comunidade desportiva, que não participará de açoes judiciais referentes às eleições internas do clube. As atenções do partido permanecem voltadas para os graves problemas do Brasil e da população", declarou o partido em seu Twitter.

Antes da desistência, procurado pelo portal "GE", Wadih Damous, filiado ao PT e advogado de Luiz Roberto Leven Siano, tentou explicar os motivos que levaram o partido a tentar ingressar no processo.

"O advogado do Solidariedade está procurando outros partidos e incentivando que entrem com Amicus Curiae. Não tem iniciativa do PT, do Leven ou minha. Todo mundo sabe que sou vascaíno e do PT, todo mundo me ligou pedindo detalhes. Mas não tenho nada a ver. Na verdade, é um debate constitucional. O entendimento do partido e o meu é que a Lei Pelé acaba interferindo indevidamente na autonomia dos entes desportivos. É a defesa do Constituição. Não se trata de tomar partido. Embora eu esteja advogando para a chapa do Leven, o PT não tem chapa nessa eleição. O PT aderiu à tese da autonomia dos entes desportivos. Ou seja, entre o estatuto e a Lei Pelé deve prevalecer o estatuto. Assim reza a Constituição, então é isso que o PT está defendendo", afirmou Wadih.

