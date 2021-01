Martín Benítez, que se emocionou na breve despedida do Vasco, fica na Colina por mais seis meses RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Publicado 12/01/2021 15:11

Rio - Final feliz, torcedor vascaíno. Após uma longa negociação, o Vasco oficializou nesta terça-feira a prorrogação do empréstimo de Martín Benítez ao Independiente, da Argentina, até o fim de junho. De volta ao Rio, o apoiador participa do treino desta tarde no CT do Almirante e, tão logo o seu nome seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele estará à disposição de Vanderlei Luxemburgo.

No acordo, ficou acertado que o clube argentino pode exercer a cláusula e solicitar a volta do camisa 10, caso receba uma proposta nos próximos seis meses. Em contrapartida, o Cruzmaltino terá a prioridade para igualar qualquer oferta. Caso contrário, será recompensando por um valor negociado entre as partes. Por 60% dos direitos de Benítez, o Independiente pede cerca de R$ 21 milhões.

Contratado em fevereiro de 2020, Benítez demorou a engrenar na Colina. Sob o comando de Ramon Menezes se firmou e caiu nas graças do torcedor. Técnico e dono de um passe, apresentou boa sintonia com o compatriota Germán Cano, dentro e fora de campo. Em 27 jogos com a camisa cruzmaltina, o apoiador marcou dois gols.