Publicado 13/01/2021 10:30

Rio - O desembargador Custódio de Barros Tostes, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), rejeitou os pedidos de efeito suspensivo de Leven Siano e Roberto Monteiro e manteve Jorge Salgado como presidente eleito do Vasco. A informação foi dada em primeira mão pelo portal "Esporte News Mundo".

"Em conclusão do que venho defundamentar, como não se afiança a possibilidade de acolhimento dos declaratórios, falta requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo. De mais a mais, não bastassem todas e tantas essas razões, é fato notório que, em 17/12/2020, o agravante Leven Siano praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, quando declarou, em nota pública, que acatava "o resultado como eu mesmo propus"", argumentou o desembargador em trecho de sua decisão.

O desembargador, novamente, confirmou como inválida a eleição para presidente do Vasco no dia 7 de novembro de 2020, em São Januário, quando Leven Siano saiu vitorioso. O pleito não garantiu votação não presencial, o que foi possível somente no dia 14 de novembro do ano passado, quando Jorge Salgado foi o vencedor. "Como as opções administrativas não poderiam faltar ao compromisso legal e constitucional, foram mesmo inválidas as eleições havidas em 07/11/2020, quando se deixou de garantir votação não presencial", destacou o relator designado.



Na esfera estadual, agora, estes embargos de declaração irão a julgamento pelo colegiado da Primeira Câmara Cível do TJRJ, que no último dia 17, por 2 a 1, rejeitou os recursos de Leven e Monteiro, invalidando a eleição presidencial presencial do Vasco do dia 7 de novembro do ano passado. Não há data marcada para o julgamento dos embargos no colegiado, mas pelo curto espaço de tempo, será após a posse de Jorge Salgado como presidente na próxima semana.



Ainda um pedido liminar feito pelo partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (STF), com o mesmo pedido de impedir a posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco – empossando, consequentemente, Leven Siano no cargo. O caso está nas mãos do ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, e uma decisão do magistrado sobre o caso é esperada ainda para esta semana.