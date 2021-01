Ramon Carlos Gregório Jr/Vasco

13/01/2021

Rio - Recém-aposentado, o ex-lateral Ramon falou sobre o difícil período em que ficou dois anos sem atuar pelo Vasco. Em entrevista ao canal "Pilhado", do jornalista Thiago Asmar, o jogador reclamou da forma como era cobrado por alguns torcedores.

"Hoje em dia, torcedor acha que é dono de jogador. No domingo de folga, não podia estar na praia estar com a minha família, não posso estar na piscina e postar uma foto. Se eu estou na comunidade comendo um churrasquinho, não posso. Eles falam como se fossem nossos donos. Se eu estiver mal no campo, me cobra lá. Mas, estou com a minha família almoçando, com minha filha. Falar gracinha com meus pais? É que eu sou educado, mas se é outro maluco, sai na porrada", afirmou Ramon, que ainda relatou um episódio que viveu durante uma ida a um fast food.

"Eu estava com minha família, em um fast food aqui perto, onde eu moro. Era um sábado, 23h30. Pegamos o carro e fomos. Estava na fila e fiz meu pedido, ele me olhou: 'recuperar o joelho você não quer, né? Mas comer hambúrguer você quer'. Eu me travei, a Marina já começou a xingar. Cara, assim. Eu, idiota, voltei no mesmo lugar três finais de semana depois. A Marina olhou e falou: 'é você, né?'. Ele falou: 'Claro, fica de boiolagem no joelho'. Rapaz, aí eu... só que eu não vou querer sair na porrada. Chamei o gerente, falei quem eu era, que estava machucado há quase dois anos. Falei: 'Engraçado, se eu falo que ele é isso, isso e aquilo, iam me filmar", revelou.

"A minha filha mora no Espírito Santo. Ela, vindo para cá, perguntou quando eu voltaria a jogar. Eu falei que estava treinando. Aí, ela respondeu: 'Lá na escola estão falando que você não vai voltar a jogar porque você está muito bichado'. Uma criança de sete anos falar uma coisa dessa? Ela deve ter escutado muita coisa. Será que as pessoas não tem noção? Os pais, os alunos, não tem senso de falar para uma criança de sete anos que o pai dela está bichado? Isso que me deixa p*&%", finalizou.

Após 136 jogos com a camisa do Vasco, Ramon decidiu se aposentar no fim do ano passado por conta das lesões no joelho. Além do Cruzmaltino, o ex-jogador também teve passagens por Internacional, Corinthians e Flamengo.