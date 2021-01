Ygor Catatau Rafael Ribeiro/ Vasco

Por Venê Casagrande

Publicado 13/01/2021 17:23 | Atualizado 13/01/2021 17:42

Rio - O atacante do Vasco, Ygor Catatau, de 25 anos, foi notificado pelo empresário André Marins por um suposto descumprimento contratual. De acordo com a notificação, o atleta do clube carioca poderá ter que desembolsar até R$ 2,5 milhões em multa.

De acordo com a notificação, Ygor e André firmaram um acordo no começo de 2019. Porém, desde julho do ano passado, o jogador teria ignorado ligações e também o contato do empresário. A notificação ainda informa que o atacante acabou assinando contrato com outro intermediário, supostamente descumprindo o Termo de Acordo assinado entre as partes.



Em agosto, Ygor Catatau chegou ao Vasco após disputar o Campeonato Carioca pelo Madureira. O jogador, de 25 anos, foi emprestado ao Cruzmaltino e tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro.