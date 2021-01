Martín Benítez está regularizado e tem chances de ser relacionado contra o Coritiba Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/01/2021 18:48

Rio - De volta à Colima, Martín Benítez teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, e está apto para vestir a camisa 10 do Vasco novamente. A decisão de relacionar ou não o apoiador para o confronto com o Coritiba, sábado, às 21h, em São Januário, está nas mãos de Vanderlei Luxemburgo. Com mais duas sessões de treino programadas, o treinador avaliará a evolução do argentino antes de bater o martelo se ele ficará no banco de reservas na próxima rodada do Brasileiro.

Sem jogar desde o dia 13 de dezembro, quando sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no clássico com o Fluminense, Benítez se reapresentou curado no CT do Almirante e, imediatamente, iniciou um trabalho de recondicionamento físico. A expectativa da preparação física é de que o apoiador tenha condições de ser opção no banco de reservas contra o Coxa.

"É um atleta que entendeu as nossas ideias e se mostrou aberto a fazer tudo o que a gente quer. O primeiro dia foi muito bom, ele ficou um tempo parado. Mas se manteve em atividade de alguma forma. Acredito que encurtando os caminhos de alguma forma dentro do campo, a gente vai conseguir com que ele responda o mais rápido possíve", disse o preparador físico Daniel Felix, em entrevista à 'VascoTV'.



Após a prorrogação do empréstimo ao Independiente, da Argentina, Vanderlei Luxemburgo conta com o reforço para a reta final do Brasileirão. 15º colocado, com 32 pontos, o Vasco voltou a respirar na competição após o empate com Atlético-GO, em Goiânia, e a vitória sobre o Botafogo, em São Januário, mas ainda não eliminou o risco de rebaixamento.