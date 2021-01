Benítez Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:42

Rio - Após semanas de uma novela que parecia interminável, Martín Benítez, acertou a sua permanência no Vasco. Ao conceder entrevista na Vasco TV, o argentino explicou porque sempre desejou bastante continuar no clube carioca, após o empréstimo inicial.

"Estou muito feliz porque o Vasco te gera algo que você está dentro do Vasco. O Vasco te faz sentir algo que o torna um torcedor a mais do clube". Estava com muita vontade de voltar. O treinador me chamou, e estou muito agradecido a ele", afirmou.

Publicidade

Após se reapresentar ao Independiente, o meia, de 26 anos, voltou ao Vasco e assinou um novo empréstimo de seis meses com o clube carioca. Benítez falou sobre a expectativa de ser comandado por Vanderlei Luxemburgo.

"Meu último jogo foi com o Fluminense, em 13 de dezembro, e depois demora retomar a forma física. Tive uma conversa com o treinador, com o preparador físico, e eles vão me ajudar para que eu possa estar 100% o mais rapidamente possível. Sei que estou com gente muita qualificada, e eles vão me oferecer o melhor", disse.