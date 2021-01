Edmundo Reprodução Internet

Publicado 14/01/2021 18:21 | Atualizado 14/01/2021 18:23

Rio - Na internet, quinta-feira é conhecido como o dia do "#tbt", que é quando os internautas relembram momentos especiais do passado. O ex-jogador Edmundo entrou na brincadeira e fez uma postagem falando sobre um lance do Mundial de Clubes de 2000 onde a arbitragem errou ao marcar um impedimento. Para o ídolo Cruzmaltino, se houvesse VAR na época, a história seria diferente.

"O #tbt de hoje mostra que o Vasco seria campeão do mundo também! Se tivesse VAR, é claro", escreveu ele na legenda da publicação. A arbitragem da partida foi comandada pelo holandês Dick Jol, auxiliado pelos assistentes Jens Larsen (Dinamarca) e Fernando Cresci (Uruguai).

A decisão no Maracanã, contra o Corinthians, acabou em 0 x 0 e o título foi decidido nas penalidades. O próprio Edmundo desperdiçou uma das cobranças, além de Gilberto. Enquanto isso, pelo Timão, apenas Marcelinho não converteu. A série acabou em 4 x 3 e o time paulista ficou o com título.