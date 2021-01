Rio de Janeiro - RJ - 20/12/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 26 rodada - Vasco x Santos - Estadio Sao Januario, Sao Januario, zona norte do Rio - na foto Jadson Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/01/2021 19:45

Rio - A partir desta quinta-feira o zagueiro Jadson não faz mais parte do elenco do Vasco. A rescisão do contrato já foi publicada no BID da CBF. Segundo informações do site "ge.com", a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O jogador foi anunciado em 11 de novembro e veio a pedido do ex-treinador Ricardo Sá Pinto. Porém, Jadson apenas disputou cinco jogos, sendo o último neste domingo, na vitória contra o Botafogo.

O contrato do atleta ia até o fim do Brasileirão, no final de fevereiro. O zagueiro deve voltar a Portugal, onde defendia o Portimonense, antes de acertar com o clube carioca.

Sob o comando de Sá Pinto, Jadson foi titular em três oportunidades e entrou no segundo tempo em outra. Desde que Luxemburgo assumiu, perdeu espaço. Hoje a zaga titular do Vasco é composta por Castan e Werley.