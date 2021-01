O técnico Luxemburgo no treino do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 15:06

Rio - Após a vitória sobre o Botafogo no último domingo, o Vasco volta aos gramados neste sábado, às 21 horas, em São Januário. O adversário será mais uma equipe na luta contra o rebaixamento: o Coritiba, que está na lanterna da competição.

Sob o comando de Luxemburgo, o Vasco vai em busca de mais um resultado positivo. O treinador estreou no empate fora de casa contra o Atlético-GO e depois comandou a equipe na vitória sobre o Botafogo, em São Januário. Neste sábado, o técnico quer a segunda vitória consecutiva.

Publicidade

Martín Benítez foi regularizado para a partida, após acertar a permanência no Vasco por mais seis meses. O argentino deverá ficar como opção no banco. O Vasco deverá ir para campo com: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho e Léo Gil; Pikachu, Talles e Cano.

Adversário do Vasco, o Coritiba, assim como a do Botafogo, vive situação bastante complicada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Coxa e o Glorioso têm 98% de risco de rebaixamento para a Série B.