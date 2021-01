Léo Matos tem recebido muitos cartões no Vasco Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

Por MH

Publicado 18/01/2021 14:00

Considerado uma boa peça ofensiva do Vasco, o lateral-direito Léo Matos tem deixado a torcida com a pulga atrás da orelha por causa do elevado número de cartões amarelos recebidos pelo jogador. Com apenas 12 partidas pelo Gigante da Colina, o atleta foi advertido sete vezes. Na derrota para o Coritiba, por 1 a 0, na rodada passada, Léo Matos voltou de suspensão e já recebeu outro amarelo.

Aos 34 anos, Léo Matos veio do Paok, da Grécia, e tem um estilo de jogo mais duro, por isso talvez ainda não tenha se reacostumado ao futebol brasileiro depois de tanto tempo no exterior. Com 32 pontos e na 15ª colocação, o Vasco se prepara para enfrentar o Bragantino, na próxima quarta-feira, em São Paulo.