Jorge Salgado será empossado como novo presidente do Vasco nesta sexta-feira, na sede da Lagoa Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:10

Rio - Presidente em exercício do Vasco, Alexandre Campello, está pronto para repassar o bastão. Nesta terça-feira, o mandatário convocou para sexta-feira, às 19h30, na sede da Lagoa, a posse do sucessor Jorge Salgado, eleito no pleito de dezembro. De acordo com o edital protocolado na secretaria do clube, a sessão será híbrida, no formato virtual e presencial em razão da pandemia do novo coronavírus.

A convocação encerra, por ora, o tumultuado processo eleitoral no clube. Enquanto o advogado Luiz Roberto Leven Siano, mais votado na eleição de novembro, tenta reverter a decisão da Justiça sobre a anulação do pleito, Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo e aliado de Leven Siano, convocou a cerimônia de posse para sábado. A data limite, de acordo com o Estatuto do clube, seria na sexta-feira.

Após a cerimônia, serão eleitos os representantes da mesa diretora do Conselho Deliberativo e os novos membros do Conselho Fiscal. Além dos 120 conselheiros eleitos da chapa de Salgado, 30 da de Julio Brant assumirão outras cadeiras.

Amparado em um artigo do Estatuto, que prevê a possibilidade de convocação da Assembleia Geral ou o Conselho Deliberativo "dois dias após a expiração do prazo designado para a convocação se não o fizerem a tempo os respectivos Presidentes ou Vice-Presidentes" de poderes, Alexandre Campello se antecipou para não prejudicar o planejamento do Vasco para 2021.